Apple AirPods a 123€: il sogno diventa realtà su eBay, scopri come

Continuano le promozioni pazze su eBay che ti permettono di risparmiare davvero tanto sull’acquisto di molti prodotti, anche della migliore tecnologia. Oggi voglio parlarti di questa offerta davvero imperdibile. Si tratta degli Apple AirPods che acquisti a soli 123 euro, invece di 159,90 euro. Ottieni questo prezzo inserendo il codice REGALI22.

Un ottimo sconto per questi auricolari formidabili sotto ogni punto di vista. Tra l’altro, pagandoli con PayPal puoi anche decidere di dividere l’importo di acquisto in 3 rate a tasso zero. In pratica li compri subito, ti arrivano con spedizione gratis e cominci a pagarli un po’ alla volta a soli 41 euro.

Abbinali la prima volta al tuo dispositivo, loro si connetteranno automaticamente ogni volta che li indossi. La loro forma ergonomica è pazzesca. Sono davvero comodi e non ti stancheranno indossandoli perché sono fatti apposta per accompagnarti durante molte ore di utilizzo.

Questi auricolari top di gamma oggi li acquisti a un prezzo decisamente conveniente. Ascolta tutta la musica che vuoi senza distrazioni. La cancellazione attiva del rumore rende tutto più piacevole. Sarai completamente isolato da ciò che ti circonda anche durante una chiamata, così l’interlocutore sentirà solo te e non il rumore che hai attorno a te.

Inoltre, come già anticipato, sappi che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.