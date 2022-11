Apple aggiorna tutte le cuffie e gli auricolari di Beats

Apple ha appena rilasciato il nuovo firmware per i suoi auricolari di casa Beats; vediamo che il software in questione riguarda i prodotti Powerbeats Pro, Fit Pro e Studio Buds.

Il software in questione porta con sé la versione 5B55, un piccolo upgrade rispetto alla precedente che aveva il numero di versione 4A394. Il firmware delle Studio Buds è 10M2155, mentre quello delle Fit Pro è il v5B55.

Apple aggiorna gli auricolari Beats: le ultime novità

Ad oggi la mela non ha rilasciato il file log delle modifiche e non ha specificato cosa c’è di nuovo in questo update; solitamente non spiega mai cosa c’è sotto il software per le Beats o AirPods. Non siamo sicuri di cosa ci sia in questo aggiornamento, ma lo testeremo a breve per capire cosa c’è sotto.

The only new feature I have noticed is that you can choose to cancel the phone call by pressing the button once or twice. — Robert Martinka (@robertmartinka) November 8, 2022

Non di meno, segnaliamo che non c’è un unico metodo valido per aggiornare il software degli auricolari Beats, così come non c’è per gli AirPods. Il firmware si aggiorna in automatico mediante OTA quando i prodotti sono collegati ad un device iOS e si trovano sotto la medesima rete wireless. Vi basterà mettere i Beats nella custodia, collegarli ad una fonte di alimentazione e tenere vicino un iPad o un iPhone. That’s it. Così facendo “forzerete” (passateci il termine) l’update in questione.

Se trovate voi stessi delle modifiche rilevanti dopo l’installazione del firmware, scriveteci che riporteremo i dettagli. Sulle Studio Buds abbiamo scoperto che ora si può annullare una telefonata premendo una volta o due sulla custodia. A proposito, questo modello di auricolari TWS sono eccellenti, validi sia per iPhone che per Android. Hanno un sacco di features interessanti e costano solo 129,00€ al posto di 185,00€. Li trovate su Amazon e c’è uno sconto aggressivo del 32% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.