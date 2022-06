Apple aggiorna Pages, Numbers e Keynote su macOS

Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che Apple abbia appena aggiornato le principali applicazioni facenti parte della sua suite iWork; stiamo parlando di Numbers, Pages e Keynote. Vediamo quali sono le novità introdotte e cosa cambia con questo update.

Fate attenzione utenti possessori di computer Apple con sistema operativo macOS o, per dirla in altri termini, clienti che usano un Mac. L’azienda di Cupertino ha appena distribuito un nuovo firmware (il v12.1) relativo ai suoi software per la produttività e ha inserito nuove funzionalità a bordo degli stessi. Ci sono tante opzioni innovative, ma analizziamole una ad una.

Keynote

Keynote per Mac, per iPad e per iPhone ha ora una nuova funzione che permette di aggiungere dei micromovimenti alle pagine inserite nelle presentazioni. Si possono aggiungere degli sfondi dinamici mentre si vedono le diapositive in rapida successione. Troviamo anche i temi animati con sfondi dinamici e segnaliamo la presenza di un tasto virtuale che permette di annullare tutte le immagini in un tap.

Numbers

Questo software è quello con l’update meno ricco di funzioni e di novità. L’OEM di Cupertino è stato alquanto parsimonioso con questo firmware. Di fatto, la compagnia si è limitata a migliorare le prestazioni e a togliere i bug di sistema.

Pages

Pages infine, riceve una nuova funzionalità che permette di usare la stampa per creare buste personalizzate ma anche lettere, biglietti per più destinatari in contemporanea. Ci sono nuovi modelli preimpostati e si può esportare il tutto mediante file TXT.

Per scaricare tutto vi basterà andare dall’App Store o dal Mac App Store. Intanto, vogliamo consigliarvi il miglior laptop di questi tempi, il MacBook Air con processore Apple Silicon M1 a soli 979,00€ con spedizione gratuita su Amazon. Nonostante sia uscito da diverso tempo, è ancora oggi un Best Buy su tutta la linea.

