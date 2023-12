Apple aggiorna il firmware degli AirPods: scarica subito l'update

Apple ha appena rilasciato un nuovo firmware in beta per gli AirPods di seconda e terza generazione, per il modello Pro (del 2019 e del 2022) ma anche per le cuffie over ear, le AirPods Max. Il software in questione porta il numero 6A307, mentre l’ultima iterazione aveva la dicitura 6A300 ed è stata distribuita a settembre. Ricordiamo che questo update è destinato ai soli programmatori e sviluppatori.

AirPods: come si aggiornano gli auricolari?

Al momento non c’è ancora un changelog completo dell’update in questione; Apple non ha fornito i dettagli sulle funzionalità in arrivo con l’aggiornamento. L’azienda non comunica nemmeno le istruzioni su come si aggiornano gli auricolari o le cuffie proprietarie; di solito il firmware si installa in automatico via OTA quando il gadget si collega – sotto la stessa rete Wi-Fi – ad un iPhone. Ricordiamo di inserire le cuffiette nella cover di ricarica e di mettere la stessa alla presa di alimentazione.

Per controllare la versione del software degli AirPod o AirPods Pro occorre seguire questi passaggi:

Collegare gli ‌‌‌‌‌‌‌AirPods Pro‌‌‌‌‌‌‌ al device iOS;

Aprire l’app Impostazioni;

Pigiare su Generale;

Toccare su Informazioni;

Infine, cliccare su ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌. A questo punto basta solo vedere il numero accanto a “versione del firmware”.

