Apple aggiorna i Mac e rilascia macOS per sviluppatori

Oltre ad aver rilasciato le nuove beta del sistema operativo di iOS e iPadOS 15.5, Apple sta distribuendo la nuova beta di macOS agli sviluppatori. Ma cosa cambia con il firmware in questione?

Basti tornare indietro nel tempo: poche settimane fa, la compagnia di Cupertino ha mostrato la prima beta di macOS Monterey 12.4 e adesso arriva la seconda. Ricordiamo che solo gli sviluppatori e utenti beta pubblici possono scaricare – dall'apposito sito dell'azienda o mediante OTA – la suddetta iterazione. Basta installare il profilo appropriato e il gioco sarà fatto. Qualora non vedeste nulla, vi invitiamo a controllare il meccanismo di aggiornamento del software nelle impostazioni di sistema.

macOS 12.4 Beta 2: cosa cambia con la nuova beta di Apple?

Se osserviamo le note del registro delle modifiche rilasciate da Apple, scopriamo che adesso Universal Control richiede che iPad e Mac siano aggiornati alle ultime iterazioni del software. Quindi, prima di scaricare questo update per il vostro computer, assicuratevi di avere tutto aggiornato – iPad compreso.

Noi vi invitiamo sempre a non installare le beta sui vostri device principali, perché si può incorrere in diversi problemi legati alla presenza di bug, firmware non stabili e molto altro. Fra le altre cose, c'è una nuova Release Candidate per Big Sur 11.6.6.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che Apple sta lavorando sodo per i nuovi melafonini (iPhone 14 e 14 Pro). I due flagship (che poi in realtà saranno quattro) disporranno di grosse novità sotto la scocca. Fra tutte, segnaliamo un restyling al pannello anteriore (Pro e Pro Max), privo di notch e con un foro e una pillola per selfiecam e sensori. Posteriormente, vedremo una lente principale da 48 Megapixel e nuovi algoritmi che miglioreranno le foto e i video. Si potrà girare una clip video anche con risoluzione 8K, a quanto pare. La selfiecam, secondo Ming-Chi Kuo, riceverà un grosso update.

Restate connessi con noi per le ultime news in merito.