Apple brevetta una tastiera con macOS all'interno

Apple ha brevettato una Magic Keyboard con sistema operativo integrato all'interno per portare macOS su qualsiasi display; questa è una delle novità più interessante di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi.

Brevemente, il documento suggerisce che Apple sta lavorando su un concetto di computer completamente nuovo. Prevede una tastiera magica progettata con un computer completo all'interno che può essere collegato a qualsiasi display.

Come funziona la tastiera Apple con macOS all'interno

Questo nuovo concept sembra rivaleggiare con un computer desktop e un laptop. Gli utenti saranno in grado di portare con loro la tastiera senza la necessità di avere un monitor, un case o un mouse. È comprensibile che la tastiera possa contenere un trackpad per evitare la necessità di portare il mouse in viaggio.

È essenzialmente un computer desktop portatile in un formato tastiera magica. Simile al Mac mini, gli utenti portano il proprio display all'installazione. Questo sarebbe un dispositivo autonomo che non richiederebbe nemmeno cavi o cavi.

In alcuni degli esempi di brevetto, il dispositivo include un involucro con una base termicamente conduttiva. Presenta anche un'unità di elaborazione in comunicazione termica con la base.

Questo brevetto è stato depositato per la prima volta nell'agosto 2020 e pubblicato questa settimana dall'Ufficio brevetti degli Stati Uniti.

Cosa ne pensiamo noi

Naturalmente questo è solo un patent e come tale, potrebbe non prendere vita e non vedere mai la luce del giorno. Di sicuro, potrebbe essere un'idea rivoluzionaria e affascinante; saremmo curiosi di sapere come potrebbe essere il risultato finale.

Immaginate la libertà di movimento: una semplice tastiera (magari dotata di un paio di porte USB C e un connettore MagSafe per la carica), un cavo USB-HDMi e ci si potrà collegare ovunque. Certo, non sarebbe comoda come un laptop, ovvio, però permetterebbe di sostituire degnamente il Mac Mini.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un gadget simile e, soprattutto, lo preferireste ad un computer desktop?