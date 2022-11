Apple aggiorna gli AirTag: ecco cosa c'è di nuovo

In queste ore Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per i suoi tracker GPS Bluetooth; stiamo parlando ovviamente, degli AirTag, piccoli oggettini che sono dei veri e propri cerca-dispositivi che sfruttano la rete Find My (Trova il mio).

AirTag: come fare per aggiornare?

Come detto, il firmware è arrivato da poco in distribuzione e porta con sé il numero di build di 2A24e; è leggermente differente rispetto a quello rilasciato ad aprile che, tra l’altro, portava il numero di firmware 1A301. Non è facile capire quali siano le novità sotto il codice, anche perché l’OEM di Cupertino non rilascia mai il log per l’aggiornamento del software in questione. Non abbiamo proprio idea di cosa si celi in questo update.

Inoltre, vi ricordiamo che non si può forzare un aggiornamento per gli AirTag, anche perché è qualcosa che avviene in automatico mediante OTA (over the air) quando questo è connesso ad un iPhone sotto rete Wi-Fi. Per far sì che l’aggiornamento ci sia, vi controlliamo di mettere il tracker GPS vicino al melafonino ma dovrete attendere che il software venga installato. Potrete vedere la versione del firmware sul vostro telefono mediante l’app Trova il Mio (Find My, in inglese) e seguendo le solite istruzioni.

La mela è solita distribuire firmware per tutti i device, così come per questo gadget di piccole dimensioni. In prima battuta la release del software arriverà fino al 1° dicembre e dopo arriverà a tutti. Con una sequenza divisa, l’azienda fa sì che non ci siano problematiche varie prima del rollout generale.

Su Amazon l’AirTag si trova disponibile a soli 29,25€ al posto di 39,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device. Vi consigliamo di proteggerlo con un porta-AirTag o con un portafogli dedicato, in base a dove sceglierete di inserirlo. Il risparmio è molto alto, quindi se siete interessati sbrigatevi ad effettuare l’acquisto. Parliamo di uno sconto del 25% sul costo di listino.

