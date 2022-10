Apple aggiorna gli AirPods: cosa cambia con il nuovo update?

In queste ore abbiamo appreso che Apple ha appena rilasciato un nuovo firmware per i suoi auricolari AirPods 3 e AirPods Pro. Non di meno, la compagnia ha anche aggiornato le cuffie over ear AirPods Max.

Curiosamente, un nuovo update del software è giunto sul mercato, tuttavia è ancora in beta. Questo vuol dire che non è disponibile per tutti, ma arriverà presto in rollout al grande pubblico. Il software ha il suddetto numero di versione: 5B5040c.

Fra le altre cose, Apple rilascia sempre update beta per i suoi AirPods fin dalla WWDC di giugno scorso; dobbiamo segnalare che il firmware è destinato solo agli sviluppatori che hanno un account dedicato sul sito di Apple Developer Center. Serve avere un iPhone con iOS 16, un Mac con macOS Ventura 13 Beta e AirPods compatibili con Xcode 14 al seguito.

AirPods: come fare per aggiornare?

Ovviamente, come detto, serve avere un account sviluppatore. Dovete accoppire poi gli AirPods con il telefono, collegare l’iPhone al Mac con cavo Lightning e avviare Xcode4. A questo punto occorrerà andare sulle Impostazioni, pigiare su Sviluppatore e cliccare su “pre-release firmware beta” nella sezione Test AirPods. Una volta fatto il primo aggiornamento, gli altri arriveranno mediante OTA.

Purtroppo non sappiamo quali siano le novità del changelog del firmware beta al momento. Per esempio, dobbiamo segnalare che il firmware precedente ha introdotto diversi miglioramenti al cambio automatico e diverse correzioni di stabilità. Vi terremo aggiornati; se non siete dei programmatori, evitate di scaricare sw beta.

Intanto, vogliamo segnalarvi il ritorno degli AirPods 3 su Amazon. Sono tornati in grande stile, con uno sconto pari al 23% sul prezzo di listino. Ora possono essere vostri con solo 169,00€ al posto di 219,00€. Ci sono le spese di spedizione gratuite incluse nel costo del gadget e avrete due anni di garanzia con Amazon, oltre ad un anno con Apple.

