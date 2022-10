Apple adotterà la tecnologia Hybrid OLED per gli iPad Pro del 2024?

Stando a quanto apprendiamo in rete in questi giorni, scopriamo che Apple potrebbe scegliere di sposare la tecnologia Hybrid OLED per gli iPad Pro del 2024. Questo consentirà alla compagnia di ridurre ulteriormente lo spessore dei tablet che diventeranno così, delle vere e proprie tavolette grafiche ultracontenute. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il sito di DigiTimes.

In poche parole, la tecnologia in questione permetterà di combinare i vari substrati di vetro OLED con l’incapsulamento a pellicola sottile. Questo farà sì che i pannelli siano totalmente flessibili e contenuti. Inoltre, il tutto avrà un costo di produzione drasticamente contenuto, anche più dei pannelli OLED flessibili attuali che sono retroilluminati.

iPad Pro con tecnologia Hybrid OLED: cosa sappiamo?

Il primo riferimento alla tecnologia OLED ibrida lo abbiamo avuto mesi fa con il portale di The Elec. Il sito affermava che l’azienda di Cupertino lo avrebbe introdotto nel 2024. Tuttavia si parlava delle varie problematiche accorse durante lo sviluppo.

Ora, il nuovo leak rientra appieno in un contesto secondo il quale Apple, insieme ad un altro partner della catena di approvvigionamento, ha dichiarato di star lavorando ad un futuro aggiornamento di iPad Pro da 12,9″ e MacBook Pro da 14/16″. Si parla che Taiwan SMT realizzerà dei mini LED per il tablet e per il PC portatile premium e diventerà un componente chiave per i gadget futuri della mela.

Fra le altre cose, leggiamo che Apple stessa ha contribuito agli impegni di Taiwan SMT per aumentare le proprie capacità produttive. Ha anche aiutato la società taiwanese ad ampliare i macchinari dedicati alla costruzione dei miniLED retroilluminati.

Sapevate già che gli unici device della mela ad usare i mini LED sono i MacBook Pro da 14 e 16 pollici del 2021 e gli iPad Pro da 12.9″ con M1?

