Apple adesso vende la custodia con USB Type-C degli AirPods Pro a 109€

In queste ore abbiamo appreso un’interessante notizia; ora Apple ha deciso di vendere la custodia con USB Type-C per i suoi AirPods Pro di seconda generazione al prezzo speciale di 99$, che da noi si traducono a 109€. Chi possiede il modello con Lighting Port e vuole aggiornarsi, può prendere questo particolare modello.

AirPods Pro: la custodia USB Type-C costa 109€, la comprerete?

Questa notizia è passata un po’ in sordina visto che è stata avvistata per la prima volta dal sito di The Verge. La cover costa ben 99 dollari o 109 euro da noi in Europa all’utenza finale che non sono certo pochi. Gli ordini effettuati verranno consegnati ai clienti fra fine dicembre e inizio gennaio; voi ne avete presa una? Noi vi consigliamo il modello completo di ultima generazione che costa 279,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: a questa cifra è un best buy.

Le cuffiette premium della mela sono portentose e consentono di fare tantissime cose; sono impermeabili, dotate di tecnologie all’ultimo grido, hanno i gommini in-ear in silicone in quattro comode dimensioni e la custodia di ricarica, che ora sfrutta la porta USB Type-C, sappiate che si può anche ricaricare via wireless o con la tecnologia MagSafe, ma non solo. C’è anche la possibilità di fornire energia alla stessa mediante l’alimentazione dell’Apple Watch.

Gli AirPods Pro (2023) vengono venduti e spediti da Amazon al prezzo speciale di 279,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, in ultima istanza, sono coperti dalla garanzia di Apple per un anno (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e da quella del rivenditore per due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate? Correte a prenderli.

