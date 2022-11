Apple abbandona la produzione di iPhone 14 Plus: cosa succede?

Purtroppo da quando iPhone 14 Plus è arrivato sul mercato, le critiche di questo device sono arrivate a non finire. L’utenza non sembra aver apprezzato questo smartphone e, al contrario, pare che le vendite dei device Pro e Pro Max di Apple siano state eccellenti.

Come ribadito, anche le spedizioni del modello base da 6,1 pollici non sono andate benissimo. Il motivo è ovvio: sono device troppo simili ai precedenti e oggi più che mai il salto generazionale non ne vale la pena. L’iterazione Pro ha diversi upgrade ma non sono così rilevanti come si potrebbe pensare. Tuttavia, le divergenze con la versiona basica sono innumerevoli e questo è bastato per creare uno sbilancio nelle vendite dell’azienda. Ora apprendiamo dal solito analista di Apple che Tim Cook ha appena preso delle importanti decisioni che riguardano la produzione della catena di fornitura dei telefoni del marchio. Le novità riguardano i principali fornitori della società: Foxconn, Pegatron e Luxshare Precision.

Apple: cosa succede con la produzione di iPhone 14 Plus?

Stando a quanto si apprende da alcuni report online, pare che l’OEM di Cupertino voglia convertire le produzioni di iPhone 14 e 14 Plus in produzioni di iPhone 14 Pro e Pro Max, visto che questi ultimi sono introvabili e sono molto richiesti dal pubblico. Luxshare sembra che sia già pronta a spedire i primi modelli nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

Kuo poi aggiunge che Foxconn intende ridurre gradualmente le capacità produttive degli iPhone basici in questi due mesi così da evitare eventuali problematiche che potrebbero accorrere nel mese di novembre con il Black Friday o in prossimità del Natale.

Non di meno, nel 2023 Apple chiederà a Hon Hai Foxconn di trasformare completamente la sua linea produttiva per concentrarsi quasi esclusivamente sulle iterazioni premium. iPhone 14 Pro si dice che sarà il device più spedito del prossimo anno, il Pro Max invece, rappresenterà il 30/35% delle spedizioni totali. In poche parole, la versione da 6,1 pollici sarà la più popolare.

Ad ogni modo noi ci sentiamo di consigliarvi questo gioiellino: ha un peso contenuto, dimensioni importanti ma la batteria è qualcosa di magico. Dura veramente tanto. Costa 1249,00€ al posto di 1309,00€ nella sua versione da 256 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.