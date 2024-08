APPENA 83€ per questa piscina rettangolare 3x2 m da 75cm (Amazon)

Sei da poco tornato dalle vacanze e ti manca il mare e le spiagge dei posti in cui sei appena stato? Allora fai felice anche i tuoi figli senza spendere troppi soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa piscina rettangolare 3×2 m a soli 83,98 euro, invece che 159 euro.

Ebbene sì, ti assicuro che non stai sognando, siamo di fronte uno sconto del 47% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare più di 75 euro sul totale. È davvero una grandissima promozione ma sicuramente durerà poco, quindi sii rapido. Anche perché siamo di fronte a un ottimo prodotto composto da materiali di qualità e garantito dai servizi Amazon.

Piscina rettangolare 3×2 m a prezzo da non credere

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di questa piscina rettangolare è davvero imbattibile. Anche perché ha delle dimensioni davvero interessanti. È alta 75 cm e quindi ottima non solo per i bambini ma anche per gli adulti e una larghezza di 2 m per una lunghezza di 3 m.

È composta da materiali robusti che ti consentiranno di metterla tranquillamente in giardino senza problemi. Il telaio è in acciaio verniciato a polvere con ganci e pareti laminate. Il rivestimento invece è il PVC a tre strati e poliestere per una robustezza eccellente. È semplicissima da montare e ha una capacità d’acqua di quasi 4000 litri.

Fai alla svelta perché si tratta di una promozione davvero incredibile e durerà poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua piscina rettangolare 3×2 m a soli 83,98 euro, invece che 159 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.