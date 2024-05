Appena 79€ per questo monitor FullHD: PAZZA offerta su Amazon

Scegliere un valido monitor FullHD a meno di 100 euro può rivelarsi una vera e propria impresa, soprattutto per il pubblico dei gamer. Ci sono pochi modelli che si distinguono per le loro eccellenti caratteristiche tecniche, ma il KTC H24V13 è sicuramente uno dei migliori in questa fascia di mercato. Stiamo parlando di un monitor da 24 pollici che non solo garantisce un’ottima qualità visiva ma risulta anche semplicissimo da montare e da regolare.

Oggi hai l’occasione di acquistarlo su Amazon al un prezzo speciale di soli 79 euro, grazie allo sconto iniziale del 10% ed al coupon con sconto di 10 euro: devi fare in fretta perché la promozione sta per terminare.

Doppio sconto per questo monitor FullHD da 24 pollici

Il monitor KTC H24V13 regala un’esperienza visiva straordinaria grazie alla sua risoluzione di 1920×1080 pixel. Le immagini appaiono definite, naturali e con un ottimo contrasto: i presupposti ideali per il gaming e l’intrattenimento. La frequenza d’aggiornamento di 100Hz assicura un movimento fluido e senza sfocature, per un’esperienza di gioco al top.

Grazie alla tecnologia Adaptive Sync, il monitor riesce a sincronizzare in modo dinamico la frequenza d’aggiornamento con la GPU: niente lag e stuttering in fase di gioco. La tecnologia flicker-free e la riduzione della luce blu riducono l’affaticamento degli occhi, mentre il design privo di bordi e l’inclinazione regolabile garantiscono una visione sempre confortevole.

Non lasciarti scappare questa opportunità e metti ora nel carrello il monitor KTC H24V13 al prezzo più basso mai visto: approfittane prima che la disponibilità termini e ti verrà consegnato senza costi aggiuntivi.