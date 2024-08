APPENA 73€ su Amazon per la friggitrice ad aria Aigostar Withe Cube da 7L

Se hai deciso di acquistare una friggitrice ad aria in modo da cucinare più velocemente e avere piatti più sani senza sgradevoli odori, allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Aigostar Withe Cube a soli 73 euro circa, invece che 94,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 9% più di un ulteriore sconto del 15% per un risparmio totale di quasi 22 euro. Davvero una promozione da non perdere. Anche perché con il suo cestello capiente e i suoi tanti programmi intuitivi cucinare sarà un gioco da ragazzi.

Friggitrice ad aria con cestello enorme e tanti programmi

Con la friggitrice ad aria Aigostar Withe Cube potrai cucinare velocemente qualsiasi cosa. Puoi scegliere tra una temperatura che va da 80 °C fino a 200 °C e un timer fino a 60 minuti. Avrai la possibilità di goderti 7 programmi preimpostati per cuocere carne, pesce e addirittura i dolci.

È dotata di un bellissimo pannello LED touch e ha un design elegante e moderno che occupa poco spazio. Nonostante questo possiede un cestello da ben 7 litri dove potrai metterci anche un pollo intero. Potrai cucinare per 10 persone senza usare i fornelli. La circolazione dell’aria 360° cuoce il cibo in modo uniforme riducendo drasticamente i grassi.

Se sei alla ricerca di qualcosa di innovativo nella tua cucina allora oggi l’hai trovato. Vai subito su Amazon dunque e acquista la tua friggitrice ad aria Aigostar Withe Cube a soli 73 euro circa, invece che 94,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.