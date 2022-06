Appena 33€ per la STRAORDINARIA videocamera di sicurezza TP-Link

Inutile girarci attorno: l’offerta di Amazon sulla videocamera di sicurezza di TP-Link è una di quelle che non dovresti farti scappare se sei alla ricerca di un prodotto di qualità per tenere sempre sotto controllo alcune zone della tua abitazione o dell’ufficio.

Ad appena 33€, con uno sconto del 15%, la videocamera di sicurezza di TP-Link saprà rispondere a tutte le tue necessità a partire dal primo momento in cui la collegherai alla rete di casa.

Casa sempre al sicuro con l’ottima videocamera TP-Link in offerta su Amazon

Il sensore ad altissima risoluzione presenta anche il pieno supporto alla visione notturna: in questo caso puoi controllare in ogni momento della giornata cosa avviene a casa in remoto e anche quando la luce è spenta. Il sistema di rilevamento automatico del movimento, inoltre, è strutturato per inviarti automaticamente una notifica sul telefono (Android e iOS) in tempo reale, mentre il pieno supporto con Alexa ti offre la possibilità di controllare le funzioni della videocamera direttamente con la tua voce.

Non farti ingannare dal prezzo economico, la videocamera di sicurezza è anche dotata di un silenzioso motorino di rotazione che permette al sensore di coprire un angolo di 360°: in questo modo hai sempre sotto controllo l’intero ambiente senza punti ciechi.

Non scendere a compromessi quando si tratta della sicurezza di casa e metti subito nel carrello l’ottima videocamera fintanto che è in sconto del 15% su Amazon. Una volta montata avrai sempre sotto controllo le zone più vulnerabili di casa con notifiche in tempo reale sul tuo smartphone iOS o Android.

