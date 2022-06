Appena 29€ per l'incredibile Xiaomi Mi Smart Band 6: prezzo SHOCK

Non è necessario spendere centinaia di euro per acquistare un fitness tracker, soprattutto quando l’ottima e popolarissima Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su eBay a un prezzo troppo vantaggioso per essere ignorato.

Infatti, ad appena 29€, il wearable di Xiaomi rappresenta la migliore occasione del giorno per ricevere a casa un fitness tracker che ha riscritto la storia delle smartband di fascia economica.

Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su eBay a prezzo shock: prendila al volo

Nonostante il prezzo il device di Xiaomi ha dalla sua tutto ciò di cui hai bisogno in un wearable: è leggera, resistente, impermeabile fino a 50 metri e dispone di tantissime funzionalità che non ti aspetti un device così economico. Il display AMOLED da 1.56 pollici è molto luminoso e l’interfaccia è sapientemente ottimizzata per mostrarti tutte le informazioni importanti, mentre sul retro è presente un sensore HR che non solo tiene traccia della frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo ma registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Che dire poi del tracking dell’attività fisica? La Mi Smart Band 6 di Xiaomi si trasforma in un coach virtuale sempre a tua disposizione in grado di registrare le informazioni più importanti relative a più di 30 allenamenti differenti tra zumba, pilates, nuoto, ciclismo, corsa e molto altro.

Non perdere altro tempo e acquista subito l’ottima smartband di Xiaomi a un prezzo impossibile da ignorare. Una volta rimossa dalla confezione e allacciata al polso capirai per quale motivo è considerata una tra i migliori fitness tracker economici disponibili sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.