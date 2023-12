APPENA 24€ su Amazon per le cuffie Bluetooth Redmi Buds 4 Lite (-14%)

Se hai atteso fino ad oggi per acquistare il tuo nuovo paio di cuffie Bluetooth cercando di sfruttare gli inevitabili sconti di Natale, sappi che le amatissime Redmi Buds 4 Lite sono al centro di una offerta Amazon che ha dell’incredibile.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 14%, oggi ti bastano appena 24€ per ricevere a casa un headset full wireless per ascoltare tutta la musica che vuoi senza scendere a compromessi.

Prezzo regalo su Amazon per le cuffie Bluetooth Redmi Buds 4 Lite: occasione imperdibile

Nonostante il prezzo conveniente troviamo un modulo Bluetooth 5.3 ideale per la trasmissione di tracce audio ad altissima risoluzione, una batteria che ti accompagna fino a 20 ore di playback, due driver dinamici da 12mm e un rivestimento impermeabile all’acqua e alla polvere (certificazione IP54).

Come se non bastasse è anche presente la tecnologia Google Fast Pair, la funzione che abilita la connessione rapidissima con gli smartphone Android per iniziare subito ad ascoltare i tuoi gruppi preferiti.

Ti sembrerà una follia ma è tutto vero: metti subito nel carrello di Amazon le cuffie economiche di Redmi per pagarle davvero una sciocchezza; se fai in fretta, inoltre, le ricevi direttamente a casa prima di Natale con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

