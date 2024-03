APPENA 20€ per 2 Power Bank da 10000mAh e 3 uscite: BOMBA Amazon

Vorresti un caricatore portatile per non dover pensare alla batteria che potrebbe scaricarsi? E se ne potessi avere 2 al prezzo di uno? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questi 2 Power Bank a soli 20,99 euro, invece che 25,99 euro.

Questo è davvero un prezzaccio. Anche se forse non lo vedi segnalato siamo di fronte a un ribasso notevole. E soprattutto con questi due dispositivi non dovrai più pensare a nulla. Vai in giro tranquillo e se la batteria del tuo smartphone sta per scaricarsi la puoi tenere viva con uno di questi caricatori portatili.

Power Bank a pochissimo con ricarica “extra-large”

Sicuramente una delle cose più importanti quando si tratta di scegliere un Power Bank è la batteria che sia bella grande. Qui siamo di fronte a una da ben 10.000 mAh per ogni caricatore portatile. Dunque potrai ridare energia ai tuoi dispositivi quante volte vuoi senza preoccupazioni.

Hanno un design robusto, leggero, sottile e compatto. Possiedono ben 3 uscite e quindi inseme ti permettono addirittura di ricaricare fino a 6 dispositivi, anche tutti diversi, contemporaneamente. Un pratico LED ti permetterà anche di capire quanta autonomia è rimasta. Usali tranquillamente per smartphone, iPhone, Tablet, iPad e tanto altro.

Sii rapido perché l’offerta è troppo allettante per poter durare a lungo. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista i tuoi 2 Power Bank a soli 20,99 euro, invece che 25,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.