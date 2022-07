Appena 15€ per le cuffie wireless di Xiaomi: prezzo REGALO (-54%)

Sei finalmente pronto ad abbandonare le vecchie cuffie con il cavo per un nuovo paio di cuffie wireless? Oggi è il tuo giorno fortunato perché le ottime Xiaomi Mi True Wireless EearBuds Basic 2 sono in offerta su eBay al prezzo più economico mai raggiunto prima: appena 15€ per un paio di cuffie wireless che ti sapranno sorprendere sotto tanti punti di vista.

Con lo sconto del 54%, infatti, le cuffie Xiaomi sono di gran lunga la soluzione più adatta per rispondere alle tue esigenze senza costringerti a spendere una cifra esagerata.

Le ottime cuffie wireless di Xiaomi sono in offerta su eBay con il 54% di sconto

Dotate di un bel design e caratterizzate da un peso che ti permetterà di indossarle per tante ore di fila senza crearti fastidio o affaticamento, le cuffie wireless dispongono di un modulo Bluetooth 5.0 per la trasmissione dei brani audio ad alta risoluzione. In questo modo le tue canzoni preferite risuoneranno a una qualità elevata assicurandoti anche una equalizzazione puntuale e precisa: i bassi sono carichi e profondi mentre i medi e gli alti sono ben bilanciati.

Non solo musica: le cuffie di Xiaomi montano microfoni di ultima generazione per telefonate sempre ad alta qualità con un segnale stabile in ogni situazione. Inoltre, la batteria a lunga durata di garantisce fino a 12 ore continue di ascolto anche grazie al comodo case portatile con ricarica magnetica.

A questo prezzo non puoi che acquistare subito le cuffie wireless di Xiaomi e ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità audio che non ti aspetti da un device così economico. Non farti scappare questa occasione: a questo prezzo andranno sicuramente a ruba.

