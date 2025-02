APPENA 152€ su eBay per POCO M6 Pro: display a 120 Hz e cam da 64 MP

Spesso può diventare piuttosto complicato riuscire a districarsi tra l’imponente quantità di low cost Android per trovare un device realmente vantaggioso, con un design appagante e una scheda tecnica ideale per affrontare i task quotidiani più comuni a fronte di una spesa contenuta e accessibile.

Quest’oggi, grazie a questa promozione di eBay con il codice coupon “PIT10PERTE2025”, hai la possibilità di acquistare l’ottimo POCO M6 Pro a un prezzo decisamente conveniente. Parliamo di uno smartphone che, sotto la soglia dei 160€, ti mette a disposizione un bel pannello AMOLED Flow da 6,67 pollici con bordi ultra-sottili, una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel).

Prendi al volo la promozione di eBay sul POCO M6 Pro: occasione unica

Mettendo sul piatto la cifra di 152€ hai quindi a portata di mano un dispositivo mobile ideale per navigare in rete, chattare sui social, telefonare, gestire le email, guardare contenuti video, giocare e molto altro ancora. Sotto la scocca trova posto un buon processore octa-core MediaTek con di fianco 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, per una buona reattività generale, mentre la batteria da 5000 mAh ti fornisce tutta la tranquillità di cui hai bisogno per affrontare una giornata di impegni senza l’ansia di restare a secco a metà mattinata.

Come se non bastasse, lo smartphone a marchio POCO è anche un camera phone di tutto rispetto: certo, non siamo ai livelli di uno smartphone da 800€, ma il modulo multiplo è equipaggiato con un sensore principale da 64 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per scatti di qualità.

Investendo la cifra di appena 152€ su eBay puoi acquistare un eccellente mid-range al prezzo di un low cost qualsiasi; prendi al volo questa occasione e ricorda di utilizzare il codice coupon “PIT10PERTE2025” in fase di acquisto.