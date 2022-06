Appena 150€ per lo STRAORDINARIO Samsung Galaxy Watch4: follia eBay

Inutile girarci attorno: l’offerta eBay di oggi sull’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è una delle migliori mai svelate dal colosso dell’eCommerce, a maggior ragione se consideri che con il codice coupon “MENO20ESTATE” puoi acquistarlo ad appena 150€.

A questo prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio nel mondo degli smartwatch di fascia alta perché, lo ricordiamo, anche se al costo di uno dei tanti wearable economici, Samsung Galaxy Watch4 è a tutti gli effetti uno smartwatch di fascia alta.

Samsung Galaxy Watch4 crolla di prezzo su eBay ad appena 150€: follia del weekend

Dotato di un eccellente design con finitura di un certo livello, il wearable monta una bellissima cassa circolare e un display luminosissimo e molto buono da utilizzare. Sul retro è presente un sensore HR che, grazie alle numerose funzionalità software, è in grado di registrare il tuo battito cardiaco 24/7, monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma).

Completamente impermeabile e quindi ideale da indossare anche in piscina o sotto la doccia, il wearable è anche un vero e proprio coach virtuale grazie al supporto per un gran numero di attività fisiche per registrare i tuoi progressi e le tue prestazioni fisiche.

Non farti scappare di mano questa incredibile occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di Samsung fintanto che è in offerta su eBay a un prezzo mai così conveniente. Ricorda di utilizzare il codice coupon “MENO20ESTATE” per acquistarlo ad appena 150€; non ti pentirai neppure un secondo ma, anzi, ti unirai ai tanti milioni di utenti sparsi in tutto il mondo che indossano uno tra i migliori smartwatch del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.