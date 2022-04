Appena 11€ per un caricatore USB Type-C da 30W: PREZZACCIO Amazon

Oggi più che mai è importante avere sempre a disposizione un caricatore USB affidabile e soprattutto munito di una ricarica veloce per darti la possibilità di ricaricare rapidamente il tuo device. L'offerta di Amazon sul caricatore USB Type-C da 30W è una di quelle che non puoi farti scappare, soprattutto oggi che puoi riceverlo a casa in 1 giorno al prezzo di una pizza al ristorante.

Infatti, ad appena 11€, si tratta di un accessorio che sarebbe quasi un peccato non avere a casa o in ufficio per ricaricare rapidamente il tuo smartphone e tornare a utilizzarlo per molte ore anche dopo 40 minuti di carica.

Questa offerta di Amazon porta il caricatore USB Type-C da 30W a prezzo ridicolo

Completamente compatibile con la stragrande maggioranza di smartphone (e tablet) presenti sul mercato, l'accessorio è costituito da una porta USB standard e una porta Type-C con protocollo PD (Power Delivery) che può ricaricare il tuo device 3 volte più velocemente rispetto un caricatore standard. Dati alla mano il caricabatterie porta gli ultimi modelli di iPhone al 50% di autonomia dopo appena 30 minuti: in questo modo puoi utilizzare gli smartphone per moltissime ore senza temere di restare senza batteria quando esci da casa o dall'ufficio.

Piccolo, compatto e robusto: il caricatore è dotato anche di una serie di soluzioni di sicurezza che ti permettono di ricaricare i tuoi device sempre alcun timore. Non farti ingannare dal prezzo economico, l'accessorio monta sensori che evitano fenomeni di sovratensione, sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti.

Cosa stai aspettando? Acquista immediatamente il caricatore da 30W e ricevilo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi. Torna a utilizzare i tuoi device per moltissime altre ore dopo appena 30 minuti di ricarica: diverrà il tuo accessorio preferito di cui non potrai più fare a meno.