Appe sta lavorando ad un iPad con schermo OLED

Secondo quanto si legge, sembra che diversi fornitori di Apple stiano già lavorando ad una seconda iterazione di iPad con schermo OLED; si avete letto bene. Questo è quanto riporta il giornale The Elec con un rapporto online.

Da tempo Samsung Display sta costruendo le nuove unità OLED Gen 8.5 per dispositivi del domani; questi schermi dovrebbero essere allocati su tablet e prodotti di grandi dimensioni. Ora scopriamo che l’azienda sudcoreana vuole dotare gli iPad del 2024 di questa tecnologia proprietaria; pare che abbia già iniziato a produrli in serie.

iPad con schermo OLED: cosa sappiamo ad oggi?

Al momento, Apple sta spostando la sua produzione verso la tecnologia miniLED che è, comunque, composta da schermi LCD. Solo gli iPhone e gli Apple Watch sono dotati di unità di nuova generazione OLED.

Ma come funzionano i miniLED? Semplice: usano pixel autoemittenti che non necessitano di retroilluminazione; questo migliora il contrasto, la nitidezza e garantisce neri assoluti e profondi.

Un iPad OLED adsso dovrebbe arrivare nei mesi a venire; la tecnologia dovrebbe venir fornita da LG e Samsung con le unità della Gen 6, ma quelle della Gen 8.5 dovrebbero essere già in cantiere. Ecco perché Apple sta già studiando la seconda generazione di tablet premium con questa funzionalità. I primi modelli dovrebbero arrivare nel 2024, anche se oggi è impossibile prevedere una data di lancio. Si parla anche di MacBook con schermo OLED, ma anche di lui non ci sono notizie imminenti.

