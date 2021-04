Samsung ha in serbo un nuovo smartphone Galaxy S20 FE. L’anno scorso, il produttore aveva annunciato il Galaxy S20 FE in due versioni: una variante 4G con processore Exynos 990 e una con il supporto alle reti 5G con processore Snapdragon 865. Adesso il brand coreano ha eliminato il primo modello e ne ha introdotto un terzo mai visto prima.

Samsung Galaxy S20 FE: Snapdragon 865 con modulo LTE

Il nuovo Galaxy S20 FE 4G ha il numero di modello SM-G780G ed è già elencato sul sito Web Samsung Svezia. La nuova versione sarà disponibile in diverse colorazioni: Cloud Lavender, Cloud Navy, Cloud Mint e Cloud Red. C’è solo una versione disponibile per ora e ha 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ma è stato riferito che ci sarà una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione in seguito.

Secondo Winfuture.de che per primo ha segnalato la quotazione, la versione Galaxy S20 FE con Snapdragon 865 sarà venduta per circa € 600 in Germania. Tuttavia, i prezzi dovrebbero variare a seconda delle regioni.

Il Galaxy S20 FE LTE (2021) ha uno schermo AMOLED FHD + 120Hz da 6,5 ​​pollici con un foro centrale che ospita una fotocamera selfie da 32 MP. Il telefono dispone di uno slot per schede MicroSD che funge anche da secondo slot per SIM. Per le fotocamere, il Galaxy S20 FE ha una lente principale da 12 MP con OIS, una ultra grandangolare da 8 MP con zoom ottico 3x e un’altra ultra grandangolare da 12 MP 123 °.

Samsung fornisce il telefono con una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica wireless rapida da 15 W e la ricarica wireless rapida da 4,5 W. Non è presente un jack audio ma ha altoparlanti stereo. Samsung ha lanciato il telefono con Android 10 lo scorso anno. Ci aspettiamo però che la nuova versione esegua Android 11 “out of the box”.

