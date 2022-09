App Store: i prezzi degli abbonamenti aumenteranno da ottobre

Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale di Apple, sembra che i prezzi dell’App Store siano destinati ad aumentare nel nostro continente a partire dal mese di ottobre.

Pochi giorni or sono infatti, l’azienda di Cupertino ha dichiarato che dal prossimo 5 ottobre, i prezzi dei software presenti nell’App Store e gli abbonamenti in-app aumenteranno a dismisura. Il motivo di questo cambio di rotta è dovuto alla debolezza dell’euro e al suo paragone con il dollario americano. Pare che questi costi aumenteranno anche in Cile, Egitto, Malesia, Pakistan, Giappone, Corea del Sud, Polonia, Vietnam e Svezia.

App Store: gli abbonamenti europei saranno più cari

Giusto per fare un piccolo “remind me”, osserviamo che Apple consente agli sviluppatori diversi livelli a cui possono impostare le quote delle loro app. Ora i suddetti livelli aumenteranno, semplicemente. Per esempio, le app che costano 0,99€ passeranno a 1,19€. Con il livello massimo si potrebbe passare da 999€ a 1199€.

Purtroppo, questa è una prassi comune per la compagnia di Tim Cook; l’azienda aumenta i prezzi delle app in tutto il mondo ciclicamente e i programmatori, se vogliono, possono modificare i loro livelli di prezzo per conformarsi agli aumenti dei costi. Segnaliamo che solo gli abbonamenti con rinnovo automatico non subiranno tale modifica. Per intenderci: Disney+, ad esempio.

Gli abbonamenti con rinnovo automatico non sono interessati dagli aumenti di prezzo.

Nelle notizie correlate vogliamo parlarvi di iPhone 13. Qualcuno potrebbe dire: “Come iPhone 13? Ma se è appena uscito il nuovo modello.” e avrebbe ragione, ma c’è un particolare che dobbiamo dibadire. Il device è ancora oggi un’ottima soluzione per tutti, che costa molto meno dell’ultimo arrivato in commercio ma presenta specifiche di rilievo. Pensiamo al processore Apple Bionic A15 (attualissimo), allo schermo OLED da 6,1 pollici, alla scocca in alluminio riciclato, alle colorazioni fresche e frizzanti, al comparto fotografico premium con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che sono in grado di girare video in 4K o in Cinema Mode. Pensate che si porta a casa, nella versione con ben 256 GB di memoria interna, a soli 929,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.