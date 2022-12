App Store: Apple ha annunciato le migliori app dell'anno

Apple ha appena annunciato le migliori applicazioni mobile presenti sull’App Store; scoprite insieme a noi quali sono state quelle più apprezzate dall’utenza.

Poche ore fa, il colosso di Cupertino ha evidenziato i vincitori dell’App Store Award del 2022; ha mostrato le 16 migliori app e giochi mobile selezionati dal team dell’azienda. Ovviamente, i software sono stati scelti per qualità, tecnologia, design, impatto culturale e per le conseguenze che riescono a portare. Il CEO della mela ha così riferito:

“I vincitori dell’App Store Award di quest’anno hanno reinventato le nostre esperienze con app che offrivano prospettive fresche, ponderate e autentiche. Da creatori solisti autodidatti a team internazionali in tutto il mondo, questi imprenditori stanno avendo un impatto significativo e rappresentano i modi in cui le app e i giochi influenzano le nostre comunità e le nostre vite”.

Scopriamo insieme le app vincitrici dell’App Store Award 2022

BeReal, per iPhone;

GoodNotes 5, per iPad;

MacFamilyTree, per Mac;

ViX, per Apple TV;

Gentler Streak, per Apple Watch.

I migliori giochi invece, sono stati i seguenti:

Apex Legends Mobile, Moncage, Inscription, El Hijo, Wylde Flowers e infine, il gioco cinese dell’anno: League of Legends Esports Manager.

L’OEM di Tim Cook ha anche evidenziato cinque premi speciali per i vincitori dell’impatto culturale, ovvero di persone che con le loro app, hanno avuto un serio impatto nella vita delle persone, modificando la loro cultura. Ecco le cinque migliori: How we feel, Dot’s Home, Locket Widget, Waterlama, Inua.

Ecco cosa ha scritto Apple in merito:

“I vincitori di quest’anno incoraggiano gli utenti a interagire più profondamente con le proprie emozioni, connettersi autenticamente con gli altri e rendere omaggio alla loro eredità e alle generazioni che li hanno preceduti immaginando come creare un mondo migliore oggi”.

I vincitori riceveranno un premio dall’App Store con il logo del software e dello store stesso, realizzato in alluminio riciclato.

Se volete un iPhone a poco, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 da 128 GB a soli 949,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.