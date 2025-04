L'app Intesa SanPaolo potrebbe sparire su questi smartphone

Sembra proprio che l’app Intesa SanPaolo Mobile, utile per accedere da remoto al proprio conto corrente online, effettuare operazioni e verificare pagamenti, non funzionerà più su alcuni modelli di smartphone. Nello specifico, sembra che sarà un brand a non poter fornire più l’applicazione ai suoi possessori. Una brutta notizia se anche tu fai parte di questo gruppo.

In pratica, Intesa SanPaolo ha fatto sapere che a partire da luglio 2025 la sua applicazione non sarà più disponibile sulla Huawei AppGallery. In altre parole, solo chi ha accesso al Google Play Store o all’Apple App Store potrà scaricarla e utilizzarla. Addio quindi anche al supporto per gli aggiornamenti, che creerà problemi anche a chi stava già pensando di tenerla aggiornata, rischiando in sicurezza e privacy.

Nondimeno, a tutti i possessori di uno smartphone abilitati al servizio Huawei Mobile Services, Intesa SanPaolo ha chiarito: “Ai clienti con dispositivo Huawei HMS precisiamo sin d’ora che resterà a loro disposizione la modalità per utilizzare il servizio a distanza della banca tramite O-key SMS; inoltre, sarà sempre possibile utilizzare le carte di pagamento per effettuare anche acquisti online“.

App Intesa SanPaolo: possibile addio sui dispositivi Huawei

Il possibile addio all’App Intesa SanPaolo Mobile sui dispositivi Huawei sembra essere molto vicino. Mancano pochi mesi a luglio 2025, il mese scelto per togliere l’applicazione dalla Huawei AppGallery. Si tratta di una notizia che sta lasciando a bocca aperta molti, in passato estremamente felici di sapere che la banca aveva introdotto la versione applicativa anche sullo store dei dispositivi Huawei.

In un comunicato ufficiale, a marzo 2021, Huawei aveva annunciato: “Intesa Sanpaolo è ora disponibile per il download su HUAWEI AppGallery per tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services. Con l’app Intesa Sanpaolo Mobile installata sul proprio smartphone HMS, gli utenti potranno avere il pieno controllo delle proprie finanze in qualsiasi momento e a portata di click. In particolar modo è possibile consultare i rendiconti bancari e gestire le spese con bonifici, ricariche, pagamenti di bollettini e molto altro, nonché controllare gli acquisti di carte di credito, debito e prepagate associate al conto corrente e configurarne le opzioni e i limiti di utilizzo“.

A distanza di quattro anni eccoci qui a dire probabilmente addio all’App Intesa SanPaolo Mobile sui dispositivi Huawei.