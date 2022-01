App Android su Windows: finalmente ci siamo...quasi

Continua l’importante opera di integrazione di Android con i PC Windows che, dopo l’arrivo della versione beta di Google Play Games, andrà presto a interessare anche il supporto delle app Android sulla piattaforma desktop del colosso di Redmond. Ricorderete sicuramente che, al lancio di Windows 11, l’azienda aveva annunciato il supporto nativo alle applicazioni della piattaforma mobile di Google, ma solo in queste ore abbiamo una timeline ufficiale circa l’entrata in vigore – se così possiamo dire – del supporto.

Il supporto alle app Android su Windows partire dal mese di febbraio

A partire dal prossimo mese, infatti, ogni utente munito di un computer con Windows 11 potrà accedere a tutte le applicazioni Android presenti all’interno dell’Appstore di Amazon senza passare più per il programma Windows Insider. In ogni caso Microsoft bolla il supporto come “public preview”, un modo alternativo per dire che in realtà possiamo intendere il tutto come una fase beta a tutti gli effetti. “Il prossimo mese porteremo nuove esperienza in Windows che includo un’anteprima pubblica di come utilizzare le app Android su Windows 11 tramite Microsoft Store e le nostre partnership con Android e Intel”, si legge nella nota ufficiale.

Si tratta di un importante passo in avanti per entrambe le piattaforme anche se resta un gran peccato vederla esclusiva di Windows 11 che, dati alla mano, non ha un market share così importante come Windows 10.