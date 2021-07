Respawn Entertainment è ancora a lavoro per introdurre le partite private su Apex Legends, secondo quanto rivelato dal game director su Twitter.

Le custom lobby consentono ai giocatori di creare partite personalizzate per tornei ed eventi, una delle funzioni più richieste dai giocatori fin dal day one. La battle royale pubblicata da Electronic Arts non offre ancora questa possibilità, ma Chad Grenier chiede a giocatori e organizzazioni di portare ancora un po' di pazienza, il team di sviluppo e a lavoro per introdurre le partite private quanto prima.

“La funzione è ancora in sviluppo, non c'e ancora una data ufficiale ma presto ne sapremo di più.”

Secondo il director non è stata ancora fissata una data di lancio per questa funzione, potrebbero volerci ancora diverse stagioni prima dell'arrivo delle partite private. Inoltre i match custom saranno – con molte probabilità – accessibili soltanto ai creatori di contenuti e alle organizzazioni, per la creazione di eventi e tornei personalizzati.

Intanto entro fine estate arriverà la Stagione 10 di Apex Legends, con tante novità e un'importante evoluzione per la nuova modalità Arena.

