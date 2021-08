La versione next-gen di Apex Legends è molto attesa dai possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, l'aggiornamento è in fase di sviluppo presso Respawn Entertainment e potrebbe arrivare entro fine anno.

Duarante una recente sessione Q&A su Reddit, il direttore della comunicazione di Respawn, Ryan Rigney, ha dichiarato che il team di sviluppo sta lavorando all'aggiornamento next-gen di Apex Legends. Non è chiaro quali cambiamenti o migliorie verranno introdotte con la nuova versione, ma molto probabilmente si tratterà di un adeguamento tecnico per adattare il gioco al potente hardware delle console di nuova generazione. Non mancherà il supporto ai 120Hz su PS5 e Xbox Series X, così come la compatibilità con risoluzioni più alte e altre piccoli dettagli grafici.

Ecco le parole di Rigney su Reddit:

“Beh, mi piacerebbe poter condividere alcune novità, ma non possiamo dire niente di definitivo al momento, non posso rivelarvi nulla adesso. Fidatevi di noi, la versione next-gen è in lavorazione e ne siamo entusiasti.”

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Respawn Entertainment sulla tanto attesa versione next-gen della battle royale. Apex Legends rappresenta una vera punta di diamante per EA, nei primi 2 anni di vita ha registrato incassi pari a 2 miliardi di dollari, contribuendo ad aumentare i guadagni complessivi del colosso videoludico americano.

