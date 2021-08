Secondo i dati raccolti da alcuni dataminer, Respawn Entertainment ha intenzione di intudurre una nuova mappa in Apex Legends, un'inedita ambientazione tropicale che farà il suo debutto con l'inizio della Stagione 11.

Il noto leaker e youtuber Shrugtal – spesso rivelatosi affidabile riguardo Apex – sostiene che l'arrivo della mappa “Tropical Island” sia previsto entro novembre 2021, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione del titolo battle royale. Oltre alla nuova mappa, con la Stagione 11 dovrebbe arrivare anche una variante del Trident – l'unico veicolo disponibile all'interno del gioco – che verrà usato dai giocatori per raggiungere più velocemente alcune zone remote dell'isola.

Shrugtal sostiene che Respawn abbia intenzione di pubblicare una nuova mappa ogni 4 stagioni, la seconda ambientazione World's Edge è arrivata con la Stagione 3, mentre l'ultima Olympus è stata introdotta durante la Stagione 7. Di conseguenza è lecito aspettarsi il debutto di una nuova mappa con l'inizio dell'undicesima season di Apex Legends.

Per ora non abbiamo alcuna informazione ufficiale, per l'annuncio della mappa “Tropical Island” potrebbero volerci ancora un paio di mesi, non ci resta che attendere comuinicazioni ufficiali da parte di EA e Respawn. Apex Legends è tra i multiplayer free-to-play più apprezzati e seguiti in tutto il mondo, con un constante supporto da parte degli sviluppatori e un circuito competitivo in forte espansione.

