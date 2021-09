Shrugtal – noto dataminer rivelatosi spesso attendibile – ha diffuso alcune anticipazioni sulla prossima stagione di Apex Legends. Le novità scovate dal leaker riguardano la modalità Arena, saranno introdotte le battaglie 4v4 e 5v5, in aggiunta alle 3v3 già disponibili.

Analizzando i file di gioco, Shrugtal ha trovato informazioni riguardo una mappa chiamata “Encore”, con cielo verde, edifici futuristici e tante palme. La nuova ambientazione potrebbe arrivare in concomitanza con il debutto della nuova mappa per la modalità BR, che proprio Shrutgal ha rivelato essere di tipo “tropicale”.

Non è ancora chiaro se le battaglie 4v4 e 5v5 e la nuova mappa debutteranno simultaneamente, magari proprio in occasione della Stagione 11 di Apex Legends, prevista per novembre 2021. Come al solito ricordiamo che si tratta di semplici leak diffusi da un dataminer, che si limita ad analizzare i file di gioco e tradurre i dati in idee e supposizioni, a volte piuttosto azzardate.

Apex Legends è uno dei titoli multiplayer più apprezzati e giocati degli utlimi anni, con un circuito competitivo ben strutturato e in continua crescita. Di certo Respawn Entertainment ha in mente tanti nuovi contenuti da aggiungere alla celebre battle royale, disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Videogames