Presto in Apex Legends potrebbero fare il loro debutto le granate criogene, stando a quanto ipotizzato da un recente leak.

Il leaker Shrugtal, noto per aver anticipato diverse novità riguardo Apex in passato, sostiene di aver trovato alcune informazioni su un nuovo tipo di granata, scavando tra i file di gioco dopo l'ultimo grosso aggiornamento della battle royale. La stringa di codice recita “cryo_freeze_progress“, secondo il leaker si tratta di una granata congelante, che dopo essere esplosa genera un'area congelata che fa danno nel tempo a chiunque si trovi al suo interno.

È importante considerare quanto dichiarato come una semplice indiscrezione, che potrebbe tradursi in realtà o rivelarsi un rumor senza fondamento. I dataminer si limitano a scavare nei file di gioco alla ricerca di indizi, per poi analizzarli ed ipotizzarne il significato.

Se l'ipotesi del leaker dovesse rivelarsi corretta, la presenza di una stringa di codice nei file di gioco potrebbe voler dire che non manca molto all'introduzione delle nuove granate criogene. Il gadget in questione potrebbe risultare – nelle mani giuste – un'arma devastante durante i combattimenti di Apex Legends, non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti ed eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Respawn Entertainment.

Videogames