AnTuTu svela gli smartphone con il miglior rapporto qualità/prezzo

Dopo aver scoperto quali sono gli smartphone Android più potenti di aprile per AnTuTu, in queste ore la famosa piattaforma ha pubblicato la classifica degli smartphone Android con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Sempre più spesso gli utenti non puntano al device come le specifiche migliori ma, invece, tendono a valutare con interesse gli smartphone con il rapporto qualità/prezzo più vantaggioso. Per questo motivo quando parliamo degli smartphone potenti indichiamo sempre che non per forza rappresentano la scelta più sensata per un nuovo acquirente, a maggior ragione quando ci sono device “meno potenti” ma che garantiscono un’esperienza di utilizzo molto appagante.

Ecco gli smartphone con il miglior rapporto qualità/prezzo per AnTuTu

Com’è possibile notare nell’immagine sottostante, OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition (12+256 GB) si aggiudica la prima posizione in classifica con un punteggio di 168.5, Vivo X Note (8+256 GB) è in seconda posizione con un punteggio di 165.6 e il modello OPPO Find X5 Pro (12+256 GB) chiude la top 3 relativa al mese di aprile con un punteggio di 151.9. Si tratta di un ottimo piazzamento per i device del colosso cinese, a maggior ragione quando consideriamo che il mercato degli smartphone Android è caratterizzato da un gran numero di device altrettanto validi.

I consigli di Telefonino.net

Se siete alla ricerca di una occasione per acquistare il miglior smartphone di aprile per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, trovate OPPO Find X5 in offerta su Amazon a un gran prezzo.