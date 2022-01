Smartphone più performanti dicembre 2021: la classifica

In queste ore AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone più performanti di dicembre, mettendo in evidenza ancora una volta come gli smartphone da gaming siano in grado di controllare la sezione alta della classifica per via delle specifiche hardware di primo livello. Entrando nello specifico, per il mese di dicembre, lo smartphone Xiaomi Black Shark 4S Pro si posiziona al primo posto in classifica con 874.720 punti. Il device, munito del processore Qualcomm Snapdragon 888+ e 16 GB di RAM, stacca lo smartphone Red Magic 6S Pro (il primo classificato a novembre) che si posiziona al secondo posto con 852.985 punti e iQOO 8 Pro che arriva in terza posizione con 845.5580 punti.

Ecco gli smartphone più performanti di dicembre per AnTuTu

Il resto della classifica vede gli smartphone Vivo X70 Pro+, OPPO Find N, iQOO 8, ASUS ROG 5s, iQOO Neo 5S, Motorola Edge S30 e OPPO Find X3 Pro. È altamente probabile che, già a partire dal mese di gennaio, la classifica sarà completamente stravolta a seguito dell'arrivo dei primi risultati relativi agli smartphone muniti dei processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e MediaTek Dimensity 9000.

Venendo alla classifica degli smartphone di fascia media più performanti, al primo posto troviamo il device iQOO Z5 con 567.524 punti, HONOR 60 Pro con 545.039 punti e OPPO Reno7 5G con 541.200 punti; chiude in ultima posizione lo smartphone Huawei Nova 9 Pro con 500.051 punti.