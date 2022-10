Antivirus e VPN in un'unica app: risparmia oltre 100€ l'anno

Proteggersi dalle minacce online è ormai una priorità, ma anche navigare in anonimato è ora un’esigenza. Virus e tracker sono i due principali nemici per chi naviga online. Per questo non basta più una soluzione antivirus, ma è anche necessario dotarsi di una VPN.

Infatti, grazie a un sistema antivirus professionale ci si difende dagli attacchi malevoli di malware, trojan, ransomware, adware e spyware. Inoltre, si mantengono al sicuro i propri file archiviati sui dispositivi e si possono analizzare app e software prima dell’installazione.

Nondimeno, una buona VPN garantisce una protezione esclusiva alla propria privacy. La navigazione è anonima al 100% grazie ai tunnel crittografati offerti. In più, la connessione è ottimizzata in stabilità e velocità con i server che offrono una larghezza di banda illimitata.

Ma quanto dovresti spendere per tutte e due le soluzioni? Fatti furbo e risparmia fino a 100 euro l’anno con Surfshark che include antivirus e VPN in un’unica soluzione, senza rinunciare a nulla per nessuna delle due. Sarai protetto completamente rimanendo al sicuro da qualsiasi minaccia.

Antivirus e VPN: una soluzione innovativa e vincente con Surfshark

Attivando Surfshark avrai un antivirus e una VPN in funzione sui tuoi dispositivi contemporaneamente. In un’unica soluzione sarai al sicuro grazie alla tecnologia profusa da questo provider serio e affidabile. Uno dei migliori disponibili sul mercato e che ti garantisce subito un ottimo risparmio.

Con una sola app risolvi tutti i problemi di privacy e sicurezza. I tuoi dispositivi saranno scansionati regolarmente contro qualsiasi minaccia virus. Inoltre, la protezione reale bloccherà tutti gli attacchi provenienti dal Web. Infine, la configurazione semplice e immediata rende tutto ancora più intuitivo.

Avrai anche una navigazione completamente anonima. Potrai accedere a tutti i contenuti del Web senza limitazioni e censure. Migliorerai anche la tua connessione rendendola più stabile e veloce anche per lo streaming. Nonostante tutto, l’app è leggera e senza bloatware.

Ottieni Surfshark Antivirus e VPN a soli 2,49 euro al mese, per 12 mesi. Questa soluzione all inclusive ti garantisce un ottimo risparmio e permette di proteggere in modo completo i tuoi dispositivi da qualsiasi pericolo online. Inoltre, hai la possibilità di provare questo provider per 30 giorni con la formula “soddisfatti o rimborsati”.

