Antivirus, VPN e Password Manager in un'unica soluzione con Norton 360

Perché pagare tanti abbonamenti se puoi avere tutto in un’unica soluzione economica? Con Norton 360 Premium, a soli 44,99 euro, invece di 109,99 euro, ottieni antivirus, VPN, Password Manager e Cloud Crittografato per 10 dispositivi contemporaneamente.

Potrai avere ognuna di queste funzionalità su smartphone, tablet, PC e Mac. È davvero fantastico! Tutto questo in un unico abbonamento. La tua privacy online ti ringrazierà perché sarà protetta da Secure VPN e dal Dark Web Monitoring.

La prima, come ogni provider di questo tipo, rende la tua navigazione completamente anonima. I tuoi dati rimarranno invisibili ogni volta che ti connetterai a internet, qualsiasi cosa tu faccia. Il secondo, invece, monitora costantemente Dark Web e Forum pericolosi. In questo modo ti allerta per tempo se email, carte di credito, numero di telefono e altro sono in vendita su questo mercato.

Norton 360 Premium è Antivirus, VPN, Password Manager e Cloud

Norton 360 Premium è in grado di fare tutto bene, mettendo al sicuro ogni parte digitale di te o collegata a te. Installando la sua applicazione, molto leggera e senza bloatware, non solo attivi una VPN, ma anche un potente antivirus che ti protegge dalle minacce in tempo reale.

Costantemente aggiornato, il suo database è in grado di rilevare e bloccare qualsiasi minaccia esistente ed emergente. Inoltre, collabora nel salvaguardare le tue informazioni riservate e finanziarie quando accedi online. SafeCam ti avvisa nel caso qualcuno tenti di accedere alla webcam, aiutandoti a bloccare gli accessi non autorizzati.

Il praticissimo Password Manager, invece, ti permette di conservare e generare le tue password per evitare data breach e violazioni. Quante volte utilizzi credenziali di accesso facili da indovinare e forzare? Con Norton 360 Premium avrai un luogo protetto dove generarle e salvarle. Inoltre, grazie alla sua estensione per browser sarà questa funzionalità a compilare gli accessi per te.

