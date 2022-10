Antivirus e VPN all inclusive: benvenuto Surfshark One

Il caro vita oggi ci obbliga a risparmiare su ciò che è ormai diventato necessario avere. La protezione online e offline dei propri dispositivi è indispensabile, altrimenti potremmo perdere denaro, dati personali e privacy a causa delle minacce online. Per questo servono sicuramente almeno un antivirus e una VPN.

Purtroppo però questo comporterebbe attivare due abbonamenti distinti perché un conto è una protezione aggiornata contro tutti i virus e un’altra una connessione sicura e ottimizzata in totale anonimato. Tuttavia, esiste una soluzione che non solo include tutte e due, ma offre anche molto altro.

Stiamo parlando di Surfshark One, una vera benedizione per tutti coloro che sono spesso connessi. Infatti, la sua app – disponibile per un’infinità di sistemi operativi e dispositivi – include una potente VPN, con tutti i crismi che offre un provider di questo tipo, e un antivirus all’avanguardia, capace di eliminare qualsiasi minaccia.

Surfshark One: antivirus, VPN e molto altro

Surfshark One non è una soluzione ibrida appena abbozzata dove ha poco di tutto. Questo software è una potente VPN e anche un antivirus professionale. Si tratta di una soluzione davvero ottimale e definitiva per la tua protezione.

Avrai scansioni antivirus costanti in grado di rilevare anche le minacce più recenti. Dì addio a malware, trojan, ransomware, spyware adware. Tutto sarà perfettamente bloccato prima che possa arrecare danni ai tuoi dispositivi.

Inoltre, avrai una preziosa VPN illimitata per proteggere la tua connessione online costantemente. Facile da configurare, non dovrai più temere tracker, cybercriminali o aziende curiose capaci di controllare il tuo traffico, profilarti per scopi commerciali e rubare i tuoi dati personali e dettagli bancari.

In più hai anche Search, il motore di ricerca esclusivo che ti permette di navigare in completa privacy, senza pubblicità, senza tracciamento e archiviazione dati e con risultati specifici per Paese. Una protezione intelligente in più, anche funzionale.

Infine, con Alert hai uno strumento di rilevamento che ti avvisa in tempo reale di violazioni relative alle tue informazioni personali. Monitora automaticamente email, carte di credito e ID personali. Verifica anche i database violati e avrai notifiche se le tue informazioni sono tra quelle trapelate.

Insomma, a soli 2,49 euro al mese avrai un sistema di sicurezza più che completo, all inclusive. Approfitta subito di questa occasione e attiva ora Surfshark One in offerta lancio. Avrai antivirus, VPN, Alert e Search in un’unica soluzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.