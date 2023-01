Antivirus e ragazzi: quale prodotto scegliere per i più giovani

Gli antivirus sono strumenti che, essendo in commercio da decenni, si sono affinati per andare in contro a necessità specifiche degli utenti.

Uno dei contesti più delicato, in tal senso, è quello relativo ai giovani che navigano online. L’abbinamento antivirus e ragazzi è alquanto particolare, viste le esigenze di un target così particolare.

Le minacce del Web, nel contesto di bambini o comunque soggetti con un’età bassa, sono moltiplicate rispetto agli adulti. Dunque, scegliere un pacchetto completo come Norton 360 Premium può risultare dunque una soluzione alquanto azzeccata.

Come vedremo in seguito infatti, tale suite di sicurezza va oltre la classica scansione di malware, offrendo alcune utility particolari, utili per rendere la navigazione online alla portata anche di una categoria sensibile come quella dei ragazzi.

Antivirus e ragazzi? Una scelta a dir poco delicata

Quali sono le principali caratteristiche che rendono questo antivirus così adatto per i più giovani?

Norton 360 Premium propone, tra le tante utility disponibili, uno strumento parental control avanzato. Questo consente di esplorare l’universo online tramite PC e smartphone senza incorrere in rischi o in contenuti non adatti ai minorenni.

Per tutelare la privacy poi, Norton 360 Premium integra un sistema Safe Cam per PC, in grado di bloccare eventuali accessi non autorizzati alla webcam del computer.

Per i genitori più attenti poi, è da sottolineare come sia presente una soluzione apposita per l’apprendimento a distanza. Questa offre l’opportunità di gestire il tempo che la bambina o il bambino passano online, concentrando la concentrazione sulle attività scolastiche.

Infine, merita una citazione il monitoraggio del Dark Web. Questo consente di tenere sotto controllo eventuali furti di informazioni personali, dati molto ricercati dai cybercriminali.

Non mancano poi le funzioni adatte tanto ai più giovani quanto agli adulti: VPN e password manager su tutte.

Quanto costa Norton Premium 360? Questa potente suite di protezione digitale è attualmente disponibile con lo sconto del 45% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua protezione per appena 59,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.