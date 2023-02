Antivirus premium e licenze: quale offre più flessibilità?

Quando si sceglie un antivirus premium va tenuto ampiamente conto del fattore licenze e flessibilità.

Alcuni prodotti del settore infatti, seppur costosi, permettono di agire solo di un dispositivo elettronico alla volta. In altri casi il principale limito è costituito dalla compatibilità: alcuni prodotti si limitano all’ambiente Windows o macOS trascurando, per esempio, le piattaforme mobile.

D’altro canto, al giorno d’oggi nessuno possiede un solo device elettronico: anche il meno avvezzo alle tecnologie ha perlomeno uno smartphone e un computer con sistemi operativi differenti.

Quale servizio scegliere per avere a disposizione la massima copertura possibile? McAfee Total Protection è una suite che, oltre alla qualità elevata, offre anche una flessibilità difficilmente individuabile altrove.

Antivirus premium e licenze duttili? Con McAfee Total Protection agisci su tutte le principali piattaforme

La suite di sicurezza che abbiamo presentato si dimostra efficace su:

Windows

macOS

Android

iOS

dimostrandosi sempre e comunque all’altezza della situazione.

La sottoscrizione Più dispositivi poi, offre una licenza applicabile a ben 5 diversi device contemporaneamente. A conti fatti dunque, è possibile non solo proteggere i dispositivi di una singola persona, ma anche quelli di altri componenti della famiglia.

Lato tecnico cosa può offrire McAfee Total Protection ai suoi clienti?

Stiamo parlando di uno strumento avanzato che, pur offrendo il classico antivirus (con tanto di scansione e rilevamento malware) riesce ad andare anche ben oltre.

Il gestore di password e la VPN, sono utility integrate che rendono ancora più efficace la suite. A questi poi, vanno aggiunti anche il sistema di protezione della rete Wi-Fi locale e l’archiviazione crittografata, quest’ultima ideale per arginare il crescente fenomeno degli attacchi ransomware.

Non solo: grazie all’attuale promozione che vede McAfee Total Protection come protagonista, per un periodo limitato questo antivirus è anche molto conveniente.

Si parla di appena 44,95 euro all’anno per l’intero pacchetto rispetto ai 109,95 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.