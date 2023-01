Antivirus potente e senza scampo per i cybercriminali? C'è Norton 360

Norton 360 è un ottimo antivirus. Molto più versatile delle classiche soluzioni in commercio, risulta particolarmente efficace contro qualsiasi attacco malevolo ai tuoi dispositivi. La protezione in tempo reale è potente e la tua privacy online è al sicuro grazie a questa soluzione all in one.

Acquista Norton 360 a soli 29 euro, invece di 75 euro. Approfitta dello sconto pari al 60% che questa promozione ti sta offrendo. Sarai tu a dire basta a malware, trojan, adware, ransomware, spyware e altri virus. Inclusa nel prezzo hai anche Secure VPN.

Questa speciale VPN ti assicura una navigazione online in totale anonimato e con maggiore sicurezza. Aggiungendo la crittografia avanzata potrai mantenere sicure e private le tue informazioni che invii e ricevi. Nessun attore malevolo potrà più rubare i tuoi dati personali e dettagli bancari.

Antivirus efficiente e senza errori: Norton 360

Oggigiorno è indispensabile acquistare un antivirus efficiente che non lasci spazio a errori, altrimenti i tuoi dati si troveranno spesso in pericolo. Con Norton 360 Standard puoi stare tranquillo che tutto ciò che hai sui tuoi dispositivi, laddove attivo, è protetto in maniera efficace e costante.

Oltre alla protezione dalle minacce in tempo reale, hai anche a disposizione Smart Firewall per PC o Firewall per Mac. Questa funzionalità monitora le comunicazioni tra il tuo computer e altri computer bloccando così il traffico non autorizzato in arrivo.

Inoltre, con SafeCam per PC avrai un sistema di protezione costante che ti avvisa dei tentativi di accedere alla WebCam e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati. Aggiungi poi un ottimo Password Manager e il Backup del PC nel cloud per salvare credenziali, file e documenti importanti contro furto e ransomware.

Approfitta ora dell’offerta speciale che sconta Norton 360 Standard del 60%. Acquistalo subito a soli 29 euro e ottieni il miglior antivirus di sempre. Per la tua sicurezza online affidati a chi protegge da anni milioni di utenti in tutto il mondo senza sbagliare un colpo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.