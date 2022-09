Antivirus potente ed efficace: vai sul sicuro con questo prodotto

Per avere una protezione completa online è necessario scegliere il prodotto sicuro. Un buon antivirus non basta, ti serve il migliore su piazza. Non sempre i marchi più blasonati offrono il massimo della sicurezza. Per questo devi affidarti a chi di cybersecurity se ne intende.

Gli esperti di F-Secure TOTAL hanno realizzato un prodotto decisamente performante sotto ogni aspetto. In primis, la tua privacy sarà al centro dell’attenzione con sistemi sofisticati in grado di proteggerla al massimo contro qualsiasi minaccia che sia cybercriminale o governativa.

Tra l’altro sei anche fortunato perché F-Secure TOTAL è in offerta al 25% di sconto. Attivandolo fino a un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente avrai più di un semplice antivirus. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche e funzionalità.

F-Secure TOTAL è un antivirus eccezionale

Scegliere F-Secure TOTAL come antivirus per i tuoi dispositivi è saggio perché il suo sistema di sicurezza integra almeno 3 funzioni efficaci e professionali per proteggerti da qualsiasi minaccia proveniente da file, Web e altro:

SAFE: la sicurezza internet per essere protetto da qualsiasi virus come malware, trojan, spyware e anche ransomware. Inoltre, potrai accedere alla tua Home Banking in totale tranquillità e acquistare online senza alcun pericolo; FREEDOME VPN: la VPN integrata, ma professionale che ti assicura una navigazione privata e anonima con connessione crittografata e indirizzo IP nascosto; ID PROTECTION – PASSWORD MANAGER: la gestione delle password e la protezione delle identità online con avvisi in tempo reale in caso di violazioni.

Tre valide caratteristiche che sono anche preziose funzionalità per acquistare F-Secure TOTAL. Adesso sai perché non è un semplice antivirus, ma molto di più. Potrai proteggere tutto ciò che ti è più caro. Navigherai online senza pensieri e non ti dovrai preoccupare che tracker potrebbero rubare i tuoi dati.

Fai la scelta giusta e attiva F-Secure TOTAL al 25% di sconto. Avrai il meglio della protezione al giusto prezzo. E poi questo antivirus ha la certificazione “Cyber Security from Finland” che è sinonimo di serietà, privacy e sicurezza.

