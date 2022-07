È ora di antivirus con l'offerta McAfee Total Protection

Avere un antivirus a protezione dei tuoi dati personali è importantissimo. Secondo i tempi in cui viviamo è addirittura indispensabile. Purtroppo le recenti minacce e le truffe sempre più pericolose spingono gli utenti ad attivare soluzioni a pagamento.

Queste, con un modesto abbonamento annuale, garantiscono protezione totale non solo da malware, trojan, ransomware e spyware, ma anche da phishing, smishing e tracker. In pratica, esistono pacchetti di cybersecurity davvero completi a prezzi decisamente interessanti.

Come McAfee Total Protection che include un antivirus premium, navigazione Web sicura e un gestore password con VPN. Al momento è anche in offerta. Infatti, lo ottieni a soli 49,95 euro, invece di 109,95 euro. Il suo software da scaricare è disponibile per Windows, MacOs, Android e iOS.

McAfee è un’istituzione tra gli antivirus. Si tratta di uno dei migliori al mondo per affidabilità, sicurezza e gestione. Il suo obiettivo, una volta installata la suite Total Protection, è quello di tutelare la privacy e l’identità dell’utente. Inoltre, con la licenza di 1 anno, potrai proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

Antivirus potente: sicurezza garantita con McAfee

La sicurezza è garantita da questo antivirus potente. McAfee Total Protection ha tutte le carte in regola per rendere la tua privacy invalicabile. Potrai navigare in completa sicurezza online. Consulta i tuoi social network preferiti, acquista online sui tuoi store preferiti e non preoccuparti di esplorare nuovi siti Web.

Al tuo fianco c’è McAfee che blocca qualsiasi minaccia e ti avvisa prima di aprire una pagina potenzialmente pericolosa. La tua privacy sarà al sicuro a tutti i livelli. Essendo contenuta in diversi tipi di file, la tua identità potrebbe essere in pericolo.

Grazie a McAfee Total Protection attivo sui tuoi dispositivi nulla sarà più accessibile ad attori malevoli. E quando sarai in viaggio non preoccuparti di quanto possa essere pericolosa una rete WiFi Pubblica. Il sistema di protezione impedirà qualsiasi tracciamento per una navigazione a prova di hacker.

Non aspettare altro tempo. Scegli il massimo della protezione con questo speciale sistema di sicurezza che è molto più di un semplice antivirus. Ottieni McAfee Total Protection a soli 49,95 euro, invece di 109,95 euro. Cogli al volo questa super promozione.

