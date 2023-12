Antivirus Norton 360 Deluxe al MINIMO STORICO (71% di sconto)

Nuova offerta a tempo limitato di Norton, azienda leader nel settore della sicurezza informativa, sui piani antivirus Norton 360. Su tutti spicca il 71% di sconto per la versione Deluxe, al prezzo più basso di sempre: 29,99 euro per il primo anno, con un risparmio di 75 euro rispetto al prezzo di listino. Ecco il link all’offerta.

Il pacchetto Norton 360 Deluxe offre una protezione completa da virus, malware, ransomwar e azioni di hackeraggio, oltre a un servizio VPN, 50 GB di backup nel cloud e il monitoraggio del dark web, con avvisi puntuali qualora le informazioni personali siano in pericolo a seguito di una fuga di dati.

Antivirus Norton 360 Deluxe in offerta a 29,99 euro per il primo anno

Con il profilo Deluxe del pacchetto antivirus Norton 360 si ottiene una sicurezza avanzata contro le minacce online esistenti e quelle nuove, così da salvaguardare le informazioni finanziarie e quelle riservate quando si effettua l’accesso a Internet. A questo proposito, è incluso anche il servizio di connessione virtuale privata con una VPN, grazie alla quale si aggiunge una crittografia avanzata per mantenere al sicuro i propri dati come estremi dei conti bancari e password.

A tutto questo si aggiungono ulteriori strumenti utili per la sicurezza online, tra cui un robusto password manager per conservare, generare e gestire più facilmente le password, il monitoraggio del dark web e il backup del PC nel cloud con il salvataggio di file e documenti importanti come misura preventiva contro l’eventuale pedita di dati.

L’offerta a tempo limitato di Norton sconta il pacchetto Norton 360 Deluxe a 29,99 euro. La promozione è valida fino al prossimo 9 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.