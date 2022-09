Antivirus gratis? Meglio affidarsi a Norton Antivirus Plus

Scegliere di installare un antivirus gratuito può sembrare la soluzione migliore per risparmiare. Ma si è davvero protetti? Ovviamente no, perché la migliore protezione arriva sempre affidandosi a un antivirus Premium, come quello offerto da Norton.

Parlando proprio di risparmio, puoi approfittare della promozione che ti permette di avere un anno di Norton Antivirus Plus a soli 19,99 euro. Incluso nel prezzo hai anche un Password Manager e il backup del tuo PC nel cloud.

Norton Antivirus Plus: la protezione completa a meno di 20 euro l’anno

Ideale per 1 PC o Mac, con Norton Antivirus Plus hai la protezione dalle minacce in tempo reale contro malware, spyware, ransomware, phishing e altri possibili attacchi online.

Si tratta di un livello di protezione superiore a quello di un comune antivirus gratuito, dato che include anche un potente firewall che monitora il traffico di rete inviato e ricevuto sul tuo dispositivo aiutandoti a bloccare quello sospetto. In questo modo, i tuoi file e dati personali saranno sempre protetti da qualsiasi attacco.

Compreso nel prezzo hai anche un Password Manager perfetto per generare password complesse e di memorizzarle in un vault online al sicuro. Da lì soltanto tu potrai accedere sempre alle tue credenziali.

Approfitta dunque dello sconto e ottieni Norton Antivirus Plus a soli 19,99 euro. Hai il 100% Promessa Protezione Virus, un sistema di garanzia che ti rimborserà se Norton non sarà in grado di tenere il tuo dispositivo completamente al sicuro da eventuali attacchi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.