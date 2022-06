Questo antivirus fantastico protegge Windows e Mac a un prezzo speciale

Cosa stai aspettando? Se vuoi un sistema antivirus completo ed efficace a un prezzo conveniente allora devi acquistare Sophos Home. Il suo software è stato realizzato per proteggere completamente i tuoi PC Windows e Mac senza alcun problema.

Ottienilo subito a soli 37,46 euro, invece di 49,95 euro. Potrai stare tranquillo che con Sophos Home dati personali, bancari, file e altri contenuti saranno sempre al sicuro. Sono tre i punti forza di questo incredibile software:

sicurezza garantita dalle stesse funzioni che vengono fornite da Sophos alle aziende importanti; privacy protetta da occhi indiscreti mentre navighi online; gestione senza interruzioni per proteggere tutto e tutti in qualsiasi luogo.

Perciò non ci sono dubbi. Questo non è solo un antivirus potente, ma un sistema di sicurezza e una protezione professionale. Il suo software pluripremiato è affidabile e non appesantirà il tuo PC, anzi lo ottimizzerà rendendolo più efficiente e veloce.

Non solo antivirus: Sophos Home è molto di più

Sophos Home è molto più che un antivirus. Le sue funzionalità di scansione non solo rilevano le minacce più pericolose come malware, trojan, ransomware e spyware, ma anche i codici di monitoraggio. Una volta trovati questi ultimi li rimuoverà cancellandoli definitivamente.

Ciò impedisce a chiunque di monitorare e seguire le tue attività online tra cui ricerche, acquisti e navigazione. Potrai proteggere più computer grazie all’app mobile e al dashboard cloud. E se hai un problema o qualsiasi richiesta il supporto professionale di Sophos Home saprà darti ogni risposta.

Non preoccuparti nemmeno dei cracker. Grazie a questo potente antivirus nessuno potrà accedere alla tua webcam o al tuo microfono per spiarti. In questo modo viene bloccato lo spionaggio virtuale sul nascere, mettendo sotto scacco i predatori del Web.

Nessuna applicazione riuscirà più a rubarti le tue credenziali. Nome Utente e Password con Sophos Home saranno sempre al sicuro e inviolabili. Tutti i tuoi accessi saranno protetti come se fossero contenuti in una cassaforte.

Scegli il meglio che c’è sul mercato nel mondo degli antivirus. Ottieni Sophos Home a soli 34,46 euro, invece di 49,95 euro.

