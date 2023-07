Antivirus e VPN: una sola offerta con un SUPER PREZZO per una protezione totale

Antivirus e VPN sono software sempre più importanti per incrementare le difese contro le minacce del web e navigare in sicurezza e privacy. Per accedere ad entrambi i software è possibile fare affidamento a McAfee Total Protection. Il bundle proposto da McAfee aggiunge anche un password manager multi-piattaforma per garantire il massimo della protezione.

L’offerta di McAfee presenta un costo di 44,95 euro invece di 109,95 euro con una protezione estesa a 5 dispositivi tra Windows, macOS, Android ed iOS. Con appena 5 euro in più è possibile estendere la protezione a 10 dispositivi, con l’obiettivo di proteggere i dispositivi di tutta la propria famiglia. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Antivirus, VPN e password manager: l’offerta 3 in 1 di McAfee

Scegliere McAfee Total Protection conviene. Il bundle, infatti, include una protezione multi-livello con l’antivirus in grado di rilevare in tempo reale le minacce informatiche, bloccandole prima che possano causare danni al proprio dispositivo. La VPN illimitata, invece, permette una navigazione senza limiti tramite una rete privata, con la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

C’è poi il sempre più importante password manager multi-piattaforma che consente di salvare in sicurezza tutte le credenziali d’accesso e di pagamento, avendole sempre a disposizione su qualsiasi dispositivo. McAfee include, inoltre, il tool per crittografare i dati, proteggendo così le informazioni più importanti salvate sui propri dispositivi. McAfee Total Protection costa 44,95 euro per un anno di protezione su 5 dispositivi. Con 5 euro in più è possibile estendere la protezione a 10 dispositivi.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, da cui sarà possibile la versione del bundle desiderata (1, 5 o 10 dispositivi). L’attivazione dei tool di sicurezza è immediata e c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per tutti i dettagli rimandiamo al sito ufficiale di McAfee.

