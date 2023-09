Antivirus e VPN senza limiti a meno di 3 €/mese con Norton

Proteggere i propri dispositivi e accedere a Internet in modo privato e senza tracciamento diventa sempre più importante. Per questo motivo, diventa fondamentale affidarsi a un antivirus oltre che accedere a Internet ricorrendo, quando serve, a una VPN illimitata.

I due servizi possono essere attivati in un unico bundle: con Norton 360 Deluxe, infatti, è possibile accedere all’antivirus con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche oltre che alla Secure VPN di Norton, per una connessione protetta e senza limiti.

In più, Norton include il Password Manager multi-piattaforma e 50 GB in cloud per il backup dei dati del proprio PC. Il costo è un altro punto di forza dell’offerta di Norton. Il bundle proposto, infatti, costa appena 34,99 euro per un anno.

Di fatto, quindi, è possibile accedere a antivirus e VPN con una spesa inferiore ai 3 euro al mese. Bisogna sottolineare, inoltre, che i software sono utilizzabili su 5 dispositivi differenti, anche in contemporanea, a scelta tra PC Windows, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Norton.

Antivirus e VPN con Norton: sicurezza al top a prezzo ridotto

Norton 360 Deluxe include:

l’ antivirus per rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche

per rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche il servizio Secure VPN per accedere a Internet tramite rete VPN, con possibilità anche di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

per accedere a Internet tramite rete VPN, con possibilità anche di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese il Password Manager multi-piattaforma

multi-piattaforma 50 GB in cloud per il backup in cloud dei propri dati

Il costo del servizio è inferiore ai 3 euro al mese: la spesa, grazie allo sconto disponibile oggi, è di 34,99 euro per un anno. Con Norton 360 Deluxe, inoltre, è possibile utilizzare i software di sicurezza di Norton su 5 dispositivi differenti, a scelta tra PC, Mac, smartphone e tablet. Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

