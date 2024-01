Antivirus e VPN insieme con Norton 360 Deluxe a meno di 3€ al mese (-66%)

Gli utenti alla ricerca di una soluzione definitiva per la propria sicurezza online, che integri antivirus e VPN in un unico prodotto, possono prendere in considerazione il pacchetto Norton 360 Deluxe, oggi in offerta a 34,99 euro per il primo anno (meno di 3 euro al mese) grazie al maxi sconto del 66%. Con questo piano è possibile proteggere fino a un massimo di cinque dispositivi in contemporanea tra PC, Mac, smartphone e tablet. Ecco il link all’offerta.

Il profilo Deluxe di Norton 360 è una soluzione all-in-one che garantisce una protezione avanzata per i propri dispositivi e funzionalità avanzate per la privacy online. Tra queste segnaliamo una VPN premium senza limiti e il monitoraggio del Dark Web.

Norton 360 Deluxe in sconto del 66% sul sito ufficiale

Con il pacchetto Norton 360, aderendo all’account Deluxe, si ottiene una protezione dalle minacce in tempo reale, sia quelle esistenti che quelle nuove. In questo modo si ha la certezza di salvaguardare le proprie informazioni finanziarie e riservate quando si è connessi a Internet.

Per la difesa della privacy online c’è invece il servizio Secure VPN, che permette di navigare in anonimato e con maggiore sicurezza, senza che le aziende di terze parti possano tracciare le attività svolte sul web. In più aggiunge una crittografia avanzata per far sì che i propri dati sensibili come password ed estremi dei conti bancari rimangano sicuri e privati.

Il piano di 1 anno di Norton 360 Deluxe è in offerta a soli 34,99 euro sul sito ufficiale norton.com. Se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.