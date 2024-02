Antivirus e VPN insieme a meno di 3€ al mese grazie a quest'ultima offerta

Spesso e volentieri, un antivirus da solo si rivela insufficiente per assicurare una privacy online efficace. Allo stesso modo, un servizio VPN senza un buon antivirus fa fatica a proteggere i propri utenti dalle minacce informatiche. Ecco perché l’ideale sarebbe disporre di una soluzione all-in-one che comprenda insieme antivirus e VPN.

A questo proposito, segnaliamo l’ultima offerta sul piano Norton 360 Deluxe, il pacchetto di Norton che protegge fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet con la combo antivirus + VPN a meno di 3 euro al mese. Merito del 66% di sconto sull’account Deluxe, per un prezzo finale di 34,99 euro il primo anno invece di 104,99 euro.

Antivirus e VPN insieme: Norton 360 Deluxe in sconto del 66% sul sito ufficiale

Con Norton 360 Deluxe si ottiene una protezione completa dalle minacce in tempo reale. Completa perché la difesa è garantita sia dalle minacce conosciute che da quelle emergenti.

In aggiunta al potente antivirus, Norton offre un servizio VPN premium che permette di navigare in rete in completo anonimato, senza lasciare tracce dell’attività. Il servizio Secure VPN aggiunge una crittografia avanzata, al fine di mantenere al sicuro i propri dati come estremi dei conti bancari e password.

A tutto questo si sommano poi altre funzionalità esclusive come il password manager, il backup del PC nel cloud, la protezione minori e il monitoraggio del Dark Web.

Il piano di sicurezza e privacy online Norton 360 Deluxe è in offerta a soli 34,99 per il primo anno, grazie al maxi sconto del 66% disponibile in queste ore sul sito ufficiale. Al termine, il piano si rinnova a 104,99 euro, a meno che non si decida di disdire prima senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.